Rio - A jornalista Bárbara Coelho foi vista, na manhã deste sábado, enquanto se exercitava na praia da Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio. A apresentadora do "Esporte Espetacular" aproveitou a manhã ensolarada para fazer uma corrida pela areia, mantendo a boa forma. De top e short, a loira ainda sorriu para o fotógrafo no local enquanto mostrava disposição para o exercício.