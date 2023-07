Rio - Luan Santana desembarcou em São Paulo com sua turnê "Luan City 2.0", na noite deste sábado, em show que fez no Arraial Estrelado, no Jockey Club. Dono de inúmeros hits, o cantor reuniu um timaço de famosos na plateia, incluindo nomes como Maisa Silva, Yasmin Brunet e Daniel Rocha. Os ex-BBBs Mari Gonzalez, Jonas Sulzbach e Gustavo Cowboy foram outros nomes que prestigiaram o artista.