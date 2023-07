Ivete Sangalo curte show de Gilberto Gil ao lado do filho mais velho

Ivete Sangalo assistiu ao show de Gilberto Gil e família em Salvador, Bahia, e contou com a companhia do primogênito, Marcelo. Apresentação aconteceu neste sábado (1º).

O adolescente, de 13 anos, compartilhou uma foto no Instagram ao lado da mãe. Na legenda, ele prestou declaração e escreveu: "eu te amo". Na rede social, fãs se impressionaram com a semelhança que Marcelo apresenta com Ivete. "Xerox", disse um seguidor. "Se parecem demais", comentou outro. "Igualzinho", afirmou mais um.

O jovem músico, que também é produtor musical, faz há anos shows com a mãe. Marcelo toca percussão e até ajudou a mãe com algumas referências no último EP. O adolescente ainda é apaixonado pelo surf e adora andar de bicicleta.

Ivete diz que deixa o menino livre para fazer o que tem vontade. "Respeito muito ele. Entendo que na mesma intensidade que ele é músico, ele é surfista. Ele gosta de estar com amigos, jogar bola andar de bicicleta… Mas quando a acontece algo que eu quero e que ele quer aí é explosão de energia", disse ela, que com o nutricionista Daniel Cady ainda tem mais duas filhas.