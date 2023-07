Carla Diaz, Priscila Fantin e Rafa Kalimann revelam looks da final do 'Dança dos Famosos'

A final do Dança dos Famosos acontece neste domingo (2), ao vivo na Rede Globo, e Carla Diaz, Priscila Fantin e Rafa Kalimann compartilharam os primeiros looks que irão utilizar no palco do Domingão com Huck. Elas ainda mostraram um pouco dos bastidores da competição.

As finalistas farão a primeira apresentação em ritmo de tango. Logo depois, o samba será a dança explorada pelas meninas.

Rafa Kalimann, influenciadora e ex-BBB, aparece usando um vestido vermelho de franjas. No Instagram, ela disse: "Já pronta pra estar com vocês daqui a pouquinho". Já Carla Diaz, atriz e também ex-BBB, apostou na cor preta, cheio de brilhos, enquanto Priscila Fantin, que também atua, investiu no roxo.

Além dos looks, as três também mostraram um pouco de todo o processo que rola nos bastidores da competição. Carla, por exemplo, revelou que elas vão usar um microfone lateral para as apresentações de hoje, bem ao estilo diva pop: "Estou me sentindo a Madonna, a Britney", brincou.

Priscila compartilhou uma foto e não escondeu a ansiedade para o programa. "Tá quase na hora", escreveu.

Rafa contou ainda que sua família inteira está animada para a final. Ela chegou acompanhada do pai, do irmão, da madrasta, da prima e da cunhada. "Tá tocando louvor, um monte de açaí... mais meu camarim impossível, gente!", disse.