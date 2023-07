Clarice Falcão promete que voltará aos palcos depois de três anos

A cantora e atriz Clarice Falcão promete que fará turnê e voltará aos palcos depois de três anos. Quarto álbum da artista, Truque, está previsto para ser lançado em julho.

Clarice, que lançou no último dia 27 (junho) o single "Ar da sua graça". Música faz parte do novo álbum da artista, e é o segundo single da coletânea lançado, logo depois de "Chorar na boate". O álbum "Truque" é uma parceria de Falcão com Lucas de Paiva, também produtor musical do disco anterior da cantora e compositora, "Tem conserto" (2019), lançado há quatro anos.

“Essa música fala sobre aquele momento em que alguém decide se retirar da sua vida e o mundo perde a cor, as pessoas perdem a graça, as conversas ficam desinteressantes e falta motivação até pro que a gente faz de mais instintivo: respirar. Enquanto a canção usa a métrica do refrão para deixar sem ar quem está cantando, o vídeo dirigido por Lucas Cunha é um plano sequência que me revela atrás de um aquário sendo pouco a pouco encoberta por um cardume de peixes coloridos”, compartilha a cantora.



"Truque" vem sendo apresentado como álbum que “reflete ilusão, desilusão e os universos imaginários que criamos nas nossas cabeças em canções para dançar sozinho, ficar aos prantos no banho, fazer escolhas péssimas e muito mais”. De acordo com Clarice, a nova turnê promete ser um "ponto de virada e maturidade da artista, mostrando no palco toda a teatralidade que o nome do novo disco sugere".



Música de autoria de Clarice e dita como a mais pop desde o início de sua carreira, "Ar da sua graça" se insere no universo temático do disco ao versar sobre a sensação de sufocamento que algumas pessoas sentem ao término de relacionamento afetivo.