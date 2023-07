Taís Araújo vai substituir Fernanda Montenegro em 'O Auto da Compadecida 2'

Rio - A atriz Taís Araújo, de 44 anos, vai interpretar o papel de Nossa Senhora no filme "O Auto da Compadecida 2". A atriz recebe o manto sagrado de Fernanda Montenegro, que interpretou a icônica personagem no primeiro filme e, por incompatibilidade de agenda, não irá repetir o papel. Dirigido por Guel Arraes e Flávia Lacerda, e com roteiro de Guel Arraes, Adriana Falcão e João Falcão, "O Auto da Compadecida 2" tem estreia prevista para o final do ano que vem nos cinemas de todo o Brasil.

"Nós falamos tanto que ninguém é insubstituível, mas Fernanda Montenegro é. Graças a Deus temos muitas ‘Nossas Senhoras’, e interpretar essa nova versão da Compadecida será certamente uma celebração a elas. Fico muito emocionada de fazer essa personagem porque, mesmo não tendo religião, sigo Jesus Cristo, Nossa Senhora e todos os santos. É muito emocionante mergulhar nesse lugar da fé, da bondade, da caridade", comenta Taís Araújo.



Selton Mello e Matheus Nachtergaele também estão confirmados no elenco como os amigos Chicó e João Grilo. A comédia dramática narra as aventuras dessa dupla que vive de enganar o povo do vilarejo onde mora. "O Auto da Compadecida" e sua continuação refletem a celebração da cultura brasileira e colocam o cinema como espelho de um país plural e mágico em sua força criativa.



"Sou fã da linguagem de comédia do Guel e da forma com que ele traz a brasilidade no trabalho que faz. Além de toda essa bondade, a Compadecida tem um humor superinteligente", conta a atriz, celebrando o reencontro com o diretor neste novo projeto. A atriz já foi dirigida por ele em uma cena de "Mister Brau".



"É preciso ter muita disposição física para ser dirigida pelo Guel, porque ele exige muito do ator, mas a cada cena a gente sai melhor que antes. A comédia é um ambiente que eu gosto de flertar porque é muito mais difícil do que fazer drama", analisa.