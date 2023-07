'Meu companheiro', diz Ana Maria Braga sobre Fábio Arruda no 'Mais Você'

Rio - A apresentadora Ana Maria Braga, de 74 anos, falou pela primeira vez sobre seu namorado, Fábio Arruda, durante o "Mais Você" desta segunda-feira. O casal está junto desde março de 2022, mas a veterana vinha se mantendo discreta sobre o assunto. No entanto, eles foram vistos juntos na festa julina organizada na fazenda de Ana Maria, neste final de semana, em São Paulo.

"Agora, temos eu e o Fábio. Ele é meu companheiro e também é palmeirense", disse Ana Maria para a repórter Karine Alves, no bloco de Esportes do programa, nesta segunda. "Eu e o Fábio nos perdemos no meio daquele monte de gente durante a festa", completou a apresentadora.

Em janeiro, Ana também postou no Instagram algumas fotos ao lado do namorado durante as férias da família na África do Sul. Fábio Arruda é jornalista e já trabalhou como editor de imagens. Atualmente, ele trabalha com Ana Maria Braga nos bastidores de sua carreira.