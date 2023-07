Veja quem são as 27 concorrentes do Miss Universo Brasil

Rio - Vinte sete modelos, representantes de todos os estados do Brasil, entraram em confinamento em um hotel nesta segunda-feira para se preparar para a final do concurso do Miss Universo Brasil. Uma delas será coroada a mulher mais bonita do país no dia 8 de julho. A cerimônia será realizada no Pátio Welucci, no Brooklin, em São Paulo.

De acordo com a organização do MUB, a premiação deste ano deve ultrapassar os R$150 mil. A grande final mundial, o Miss Universo 2023, será realizada em El Salvador, em dezembro. Na final do Miss Brasil, 27 mulheres vão representar os Estados do país e o Distrito Federal.



Conheça as candidatas:

Acre, Ludimila Souza Pereira, 21 - Ludimila é estudante do curso de licenciatura em biologia no Instituto Federal do Acre (Ifac), campus de Xapuri, interior do estado, e essa foi a primeira vez que participou de um concurso.

Amapá, Alessandra Ohana Nery Barcellos, 25 - Filha da Miss Amapá em 1984, Alessandra é estudante de medicina. Ela está no 6º semestre do curso na Unifap e atua também em pesquisas científicas na instituição.



Amazonas, Alice de Lima Casanova, 25 - Nascida no interior de Manaus, Alice é Design de Interiores e pós-graduada em Administração CasaNova tem raízes negras e teve em seu vídeo de coroação uma excelente recepção nas redes sociais, com alto número de reprodução e engajamento.

Bahia, Raíssa Dutra Rodrigues, 22 - Filha de professores, Raissa Rodrigues, natural de Barra da Estiva, estudante de Odontologia na Universidade Federal da Bahia.

Ceará, Beatriz Militão, 25 - Filha de um pescador trairiense, Beatriz é estudante do curso de Gestão Financeira e a caçula dos 15 filhos do cearense.



Distrito Federal, Thayná Lima, 27 - Modelo desde os 15 anos de idade, Thayná tem 27 anos e está cursando Medicina Veterinária, ela tem muito orgulho de suas descendências Quilombolas.



Espírito Santo, Anna Beatriz Pereira de Souza, 19 - Nascida em Vitória, capital do Espírito Santo, Beatriz é formada em eletrotécnica e empreende desde os 17 anos, além de modelo profissional também é maquiadora.



Goiás, Renata Guerra Otoni de Abreu, 27 - Renata é de Anápolis-Góias e morou lá até sua adolescência. Modelo profissional, se mudou para a Europa ainda nova para trabalhar, hoje é mãe da Samira e é apaixonada pela maternidade em um modo geral.



Maranhão, Lorena Caroline Maia e Silva, 27 - Empresária no ramo da moda, Lorena é modelo e mãe. Lorena é natural de Minas Gerais mas mora no Maranhão há quatorze anos.



Mato Grosso, Bárbara Reis, 26 - Modelo e influenciadora digital, Bárbara é estudante de Publicidade e Propaganda e Design de Moda, tem 25 anos.



Mato Grosso do Sul, Rebeca Campos Vianna, 24 - Rebeca Viana, 24 anos, modelo e Empresária, nascida em São Gabriel do Oeste cidade do interior de Mato Grosso do Sul, veio para Capital após perder sua irmã gêmea e ter que recomeçar um novo momento em sua vida



Minas Gerais, Isadora Lúcia de Souza Silva, 21 - Original de Ouro Preto, Isadora tem 21 anos, é estudante de jornalismo e iniciou sua carreira como modelo fotográfica recentemente.



Pará, Milena Gomes de Jesus, 25 - Milena é professora de biologia por formação e atualmente empreende no ramo da confeitaria artesanal, tem 25 anos e cresceu na ilha de Marajó.



Paraíba, Ana Vitória Jacinto Araújo, 24 - Ana tem 24 anos, é paraibana e é graduanda em Enfermagem e modelo desde os 13 anos de idade.

Paraná, Mariana Becker, 26 - Mariana tem 26 anos, é formada em Administração e também modelo comercial. Já morou fora do país duas vezes, para estudar e trabalhar.



Pernambuco, Maria Erivânia Izídio Souza, 24 - Erivânia é professora de biologia formada pela UFPE e atualmente está fazendo mestrado em geociência na área da paleontologia, tem 24 anos.

Piauí, Gabriela Reis Menezes, 26 - Natural de Teresina, Gabriela tem 27 anos, é mãe de dois meninos e vem de uma família inteira piauiense. É formada em direito e trabalha dentro da área de direito aéreo.



Rio Grande do Norte, Giovanna Maria França, 22 - Giovanna tem 22 anos, é nutricionista e pós- graduanda em nutrição clínica hospitalar e é natural do Rio Grande do Norte.



Rio Grande do Sul, Maria Eduarda Ribeiro Brechane, 19 - Maria é da cidade de Rio Grande, interior e litoral do Rio Grande do Sul. Tem 19 anos e é comunicadora por formação, estudante de jornalismo.



Rondônia, Vitória Ribeiro de Brito, 19 - Vitória tem 19 anos e é apaixonada pelo mundo da moda, empreendedora do ramo, cresceu e foi criada no interior de Rondônia.



Roraima, Manoela Figueira Salcides, 23 - Estudante de Design de Moda, Manoela tem 23 anos, é bailarina e ativista na causa animal.



Santa Catarina, Sasha Benner Bauer, 24 - Sasha tem 24 anos, bacharel em Direito, nascida e crescida em Blumenau em uma família muito simples.



São Paulo, Vitória Zenobini Brodt, 24 - Formada em Pedagogia e Economia, Vitória tem 24 anos e sempre amou se comunicar, é fluente em inglês e tem como base familiar a arte de comunicar.



Sergipe, Gabriela Botelho Campos Serrano, 22 - Gabriela tem 22 anos, natural de Minas Gerais, trabalha como modelo desde os 4 anos de idade. Formada em administração, atualmente estuda Design de Moda.



Tocantins, Victória Guarda Schneider, 23 - Nascida e crescida em Palmas - Tocantins, Victória tem 23 anos, é formada em relações internacionais e economia e é empresária do mundo da moda.



Rio de Janeiro, Paula Cardoso, 27 - Representou Nova Iguaçu, participa de concursos desde 2018, modelo, atleta de jiu jitsu.