Mel Maia grava cenas de 'Vai na Fé' com barrigão de gravidez: 'Essa vida não é pra mim'

Rio - Mel Maia, de 19 anos, usou as redes sociais para mostrar os bastidores da novela "Vai na Fé", da TV Globo. Nesta segunda-feira, a atriz surgiu com uma barriga de gravidez falsa em vídeo publicado nos Stories do Instagram, mostrando a caracterização de Guiga para os próximos capítulos. Sincera, a artista confessou o desconforto que sentiu com o figurino que ainda incluiu um sutiã que deu mais volume aos seios.

"Socorro, essa vida não é pra mim. Não é pra mim, mesmo. E detalhe: eles não botam só a barriga, eles botam um sutiã que bota o peito pra cima pra fingir que eu estou 'tetuda', sendo que eu sou zero peito", brincou ela. Na novela das seis, Guiga tenta enganar Yuri (Jean Paulo Campos) com o famoso "golpe da barriga", mas, depois, descobre estar grávida de verdade do estudante.