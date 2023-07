Tadeu Schmidt esbanja simpatia ao chegar no Rio com a mulher

Rio - Tadeu Schmidt chegou nesta segunda-feira (03) ao Rio de Janeiro, acompanhado da mulher, Ana Cristina, com quem é casado há mais de 20 anos. O apresentador do "Big Brother Brasil", exibido pela TV Globo, esbanjou simpatia ao ser clicado pelos fotógrafos de plantão, durante o desembarque no Aeroporto Santos Dumont, que fica no Centro do Rio.

Para a viagem, o jornalista investiu em um figurino em tons de preto, com calça e camisa básica. Tadeu também estava com um óculos pendurado na gola, além de uma mala e uma mochila na cor caramelo. Nos pés, a opção escolhida foi um tênis branco, para manter o conforto em toda a viagem.

Já Ana Cristina, harmonizou o look com o modelo usado pelo marido, também vestindo tons de preto e branco, combinando com uma calça estampada.