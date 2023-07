Bruna Marquezine monta em touro mecânico durante festa junina; confira!

Rio - Bruna Marquezine usou as redes sociais, nesta segunda-feira, para compartilhar as fotos tiradas na festa junina que promoveu no último sábado. A atriz de 28 anos combinou as cores da camisa xadrez e saia que vestiu, completando o look com botas e chapéu de caubói e um lenço vermelho. "Isso é canjica, querida", escreveu a artista, na legenda da publicação, em inglês.

Entre os registros de comidas típicas, fogueira e cantoria, a famosa ainda compartilhou um vídeo em que aparece montando no touro mecânico. Ao fundo, é possível escutar as vozes de Juliette e João Guilherme questionando as habilidades de Bruna no brinquedo. O ator, inclusive, é suspeito de estar vivendo um romance com Marquezine e os boatos ganharam força após circularem as imagens dos dois se divertindo juntos no fim de semana

Neste domingo, a estrela de "Besouro Azul" foi ao Twitter para comentar os boatos de affair com o filho de Leonardo . "Eu não sei por que estão criando caso com isso (affair), a boca é dela. Se ela quiser sair beijando 50 bocas, é problema dela", comentou uma internauta. Bruna, então, disparou: "Eu queria ter tempo de beijar essas bocas todas que vocês acham que eu estou beijando e estão problematizando. Hoje é domingo e eu filmo até às 4 horas, sabe?".

Confira: