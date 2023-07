Flavia Pavanelli expõe crise de dermatite e desabafa: 'Não é fácil'

Rio - Flavia Pavanelli, de 25 anos, usou as redes sociais, na madrugada desta quinta-feira, para conversar com os fãs sobre dermatite, uma doença crônica e hereditária capaz de promover o surgimento de lesões avermelhadas na pele, além de causar coceiras. No Instagram, a atriz e influencer mostrou uma foto de seu rosto durante uma das crises e admitiu que não é algo "fácil" de lidar.

"Quando a pele zera de espinha, minha dermatite, que não aparecia há 10 anos, volta. Não é fácil ter a pele extremamente sensível", contou ela através dos stories.

Em março deste ano, a artista também usou seu perfil na rede social para compartilhar sua jornada contra a acne. Na ocasião, Flavia admitiu que lidar com o problema, sendo uma pessoa pública, foi bastante desafiador.

"Até minha primeira crise de acne [em 2017] eu nunca tive um problema mais grave na pele. Eu demorei a procurar um profissional, achando que estava tudo bem, e aí, meu amor, foi quando o 'bicho' pegou [...] Através de exames foi quando descobri que meus hormônios estavam completamente desregulados e também descobri meus ovários policísticos. Tentei de tudo, remédio via oral e uso tópico, porque eu precisava que minha pele melhorasse, porque trabalho com minha imagem e também estava prestes a entrar em uma novela", disse, na ocasião.



"Eu chegava no trabalho maquiada, porque era a única pessoa que conseguia tampar as manchas... O relevo não tinha o que fazer, mas eu não poderia deixar a 'peteca' cair" [...] Pensa em uma pele que só oscilava... Se vocês verem bem, a minha acne é sempre relacionada a problemas hormonais, pois sempre acontece na região da mandíbula", relembrou a influenciadora.