Quanto amor! Julia Roberts celebra 21 anos de casamento com ex-cameraman

Rio - Julia Roberts usou as redes sociais nesta terça-feira (04) para comemorar 21 anos de casada com o ex-cameraman Danny Morder, com quem compartilhou uma foto de um momento íntimo do casal. A atriz publicou uma imagem beijando o companheiro, com quem tem três filhos.

"21. Amor verdadeiro", disse a artista, que é mãe de Hazel, de 18 anos, Phinnaeus, de 17, e Henry, de 16. O momento surpreendeu os fãs, já que Roberts não expõe momentos da vida pessoal na internet.

O trabalho mais recente de Julia foi o longa-metragem "Ingresso para o Paraíso", onde atua ao lado de George Clooney. A estrela de Hollywood está no elenco de "Deixe o Mundo para Trás", que também conta com Ethan Hawke e Kevin Bacon.