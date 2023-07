Sabrina Sato exibe as curvas ao curtir dia de piscina

Rio - Sabrina Sato espantou o frio desta terça-feira (04) e surgiu de biquíni e boné para curtir alguns momentos na piscina. A apresentadora exibiu o corpo escultural, com destaque para as belas curvas, mas garantiu que estava frio apesar do sol ter aparecido.

"Tá sol mas tá frio", escreveu a mãe de Zoe, do relacionamento com o ex-marido Duda Nagle. Fãs e admiradores aproveitaram o momento para fazer elogios ao físico da morena.

"Uau que linda", comentou a apresentadora da RedeTV!, Daniela Albuquerque. "Para que você está muito deusa", rebateu Daniella Cicarelli. "Alguém pendure essa foto em um museu, porque é uma obra de arte", disse um seguidor. "Senhor, eu só te peço esse corpo! O resto eu corro atrás!", afirmou uma fã.