'No Limite': Saiba quem são os competidores anônimos e famosos da nova temporada

Rio - A nova temporada do reality show "No Limite" está chegando! Com estreia prevista para o dia 18 de julho, o programa reunirá pela primeira vez anônimos e famosos em uma mesma edição, que foi gravada na Amazônia. Conheça os competidores que disputarão pelo prêmio de R$ 500 mil:

Marcus Vinícius: Acostumado com a vida no campo, Marcus Vinícius, de 24 anos, é natural de Trindade, interior de Goiás. Vaqueiro, ele trabalha com manejo de gado em uma fazenda e se diz um peão raiz. Acha que seu jeito pode atrapalhar na convivência, mas afirma ter elaborado algumas estratégias para não se prejudicar no jogo social.

Simoni: A lutadora Simoni tem 37 anos, é mãe de cinco filhos e natural de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. A ex-atleta é campeã mundial de muai thay e hoje tem um centro de treinamento para ajudar crianças a se profissionalizarem. Tem dificuldade com provas na água, mas está disposta a encarar seus medos.

Guilherme: O carioca Guilherme tem 27 anos, é dançarino, ator, modelo e fotógrafo - considera-se um poliartista. Mora na Baixada Fluminense, mas foi criado em uma comunidade de Copacabana. Se garante na força física, mas também nas "gambiarras": ele conta que aprendeu com o pai a se virar e criar soluções.

Paula: Paulistana e corinthiana apaixonada, Paula tem 30 anos e é assistente social. Fascinada por insetos e animais exóticos, Paula tem uma tarântula de estimação e garante que lidar com cobras ou qualquer outro ser da fauna Amazônica não será problema. Foi escoteira, então, não está preocupada com os "perrengues".

Paulo Vilhena: O ator e cantor Paulo Vilhena tem 44 anos, nasceu na cidade de Santos, mas vive hoje em São Paulo. Estreou na TV em 1998, no seriado 'Sandy & Júnior', e atuou em diversas novelas e atrações da Globo. Graças ao incentivo da esposa, grávida de 8 meses, o ator aceitou participar do reality. Como pontos fortes, destaca a sua resiliência, tranquilidade e preparação física.

Amanda: Natural de Rolândia, no Paraná, Amanda tem 34 anos e mora em Itajaí, Santa Catarina. É casada, mãe, empresária e palestrante. Trabalha com moda e tem uma marca de performance esportiva. Apesar da agonia de bichos e do medo de pisar em águas onde não enxerga o fundo, diz estar animada pela experiência.

Carol Nakamura: A atriz Carol Nakamura tem 40 anos e é natural do Rio de Janeiro. Foi bailarina, apresentadora no 'Domingão do Faustão', e atuou na novela 'Segundo Sol'. Embora aprecie o contato com os animais e com meio ambiente, acredita que em 'No Limite' será tudo diferente.

Claudio Heinrich: O ator, apresentador e instrutor de jiu-jitsu Claudio Heinrich tem 50 anos, é casado e tem um filho de 7 anos. Começou na televisão como paquito no 'Xou da Xuxa' e atuou em novelas. Para ele, participar do 'No Limite' é uma oportunidade de matar a saudade dos fãs, de ser conhecido pelo público jovem e de enfrentar um novo desafio.

André: André tem 45 anos, é paratleta de ciclismo e tem uma rotina intensa de treinos. Natural de Valinhos, São Paulo, nasceu com uma má-formação e, aos 2 anos, teve uma das pernas amputada. Para o competidor, o reality é uma experiência para provar que a deficiência não é limitadora. Pensa que o lado mental é o que vai exigir mais.

Mônica Carvalho: A atriz e roteirista Mônica Carvalho tem 52 anos, é casada e mãe de duas filhas. Nascida em Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro, estreou na televisão como a musa da abertura de 'Mulheres de Areia'. Afirma ser proativa, bastante competitiva e diz que gosta de fazer as coisas bem-feitas, mas não suporta pessoas impositivas e que gritam.

Pipa: Pipa tem 52 anos, é gaúcha de Porto Alegre, casada há 30 anos e tem um filho de 18. Ela foi a vice-campeã da primeira temporada do 'No Limite', em 2000, e diz que a experiência no programa a fez construir uma trajetória muito proveitosa. Na competição na Amazônia, Pipa afirma que vai fazer de tudo para chegar em primeiro lugar.

Raiana: Baiana apaixonada por Salvador, sua cidade natal, Raiana tem 30 anos e é profissional de Educação Física. Quer vencer o "No Limite" para poder viajar, abrir um centro aquático e dar conforto para a mãe. Ela afirma que seu maior desafio será a falta de conforto e higiene, já que não tem receio do convívio social no reality.

Fulý: Acostumado à vida urbana, Fulý é carioca, mas mora em São Paulo. Tem 25 anos e trabalha com produção audiovisual. Ele afirma que pode não se dar tão bem no aspecto físico dos desafios, mas diz estar preparado para o jogo social. Tem pavor de insetos, principalmente os que voam, e não sabe como vai conseguir lidar com isso no jogo.

Euclides: Euclides é atleta profissional de MMA, tem 37 anos, é casado e pai de três meninas. Natural de Mortugaba, no interior da Bahia, aos 18 se mudou para São Paulo e por lá correu atrás da carreira como lutador. Competitivo não só dentro do octógono, ele afirma estar pronto para a disputa e diz que deseja eliminar seus adversários.

Greiciene: Natural de Queimados, na Baixada Fluminense, Greiciene tem 32 anos e se diz carioca raiz. Operadora de telemarketing e mãe solo, ela trabalha de casa para poder cuidar da filha e dá aulas de dança para complementar a renda. Diz ter ranço de pequenos insetos e acredita que tudo pode incomodá-la.