Filha de Tatá Werneck e Rafa Vitti chama a atenção em foto ao lado dos pais

Rio - A atriz Tatá Werneck, que atualmente está no ar em "Terra e Paixão", postou no Instagram, nesta quarta-feira, uma foto em que aparece ao lado do marido, Rafa Vitti, e da filha do casal, Clara Maria. A intérprete da Anely contou que o registro foi feito quando eles estavam se arrumado para o casamento de seu irmão, Diego Werneck.



"Casamento do meu irmão. Marque seu irmão que não me segue e gere uma briga em família antes das 10 da manhã", brincou Tatá. "Meu irmão casou com a mais linda @daliaschneider que agora é parte da família. Amem-na . Desejem bom dia. Mandem power points de manhã com frases de otimismo", brincou a atriz.

Os internautas fizeram vários elogios. "A Clarinha de peruca como se nada tivesse acontecendo", disse um seguidor. "Eu já ia comentar: 'nossa, como o cabelo da Clara está grande e escuro', depois fui ver que era uma peruca", escreveu outra pessoa. "Clara Maria tem a personalidade todinha da Tatá", afirmou outro admirador.