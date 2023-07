Suelen Gervásio afirma que vai acionar a justiça após gravidez conturbada de Vitão

Rio - Suelen Gervásio usou as redes sociais nesta quarta-feira (05) para rebater mais uma vez o cantor Vitão. A modelo que está grávida, afirma que o bebê é fruto de um relacionamento com o artista, que se posicionou recentemente nas redes sociais, dizendo prestar assistência para a mãe e a criança. Em uma publicação em seu Instagram, ela afirmou que vai levar o caso à justiça e neste momento vai priorizar sua gestação.

Em um stories publicado durante a manhã, Gervásio conversa com uma advogada, que afirma ser momento da jovem se posicionar. A profissional de suporte jurídico orienta que Suelen publique os prints das conversas entre os dois e se posicione com a verdade.

"Eu poderia vim falar muitas coisas aqui e até mostrar para acabar com a graça de uma pessoa mal resolvida com a intenção de limpar uma imagem de uma vez por todas em cima de notícia de paternidade. Mas tudo será resolvido na justiça! Lá nós veremos, se não for na justiça do homem, será pela justiça de Deus", afirmou Suelen.

A irmã do ator Rafael Zulu, afirmou que vai se dedicar a gravidez e acusou o artista de não respeitar sua filha, se referindo a ele como uma pessoa "Podre".

"Não será um homem que fará do momento mais incrível da minha vida virar um circo, igual é a vida dele. Esse discurso de respeito que você tem com a minha filha, seus fãs, mulheres e mães, morreram nos seus próprios dizeres. Você não respeita a minha filha em nada. E foi como eu disse, não adianta ir na mídia soltar notinha e no privado agir diferente. Podre.", pontuou Suelen.