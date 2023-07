'Desafiador', diz Johnny Massaro sobre morte de Daniel em 'Terra e Paixão'

Rio - O atores Cauã Reymond, Johnny Massaro e Barbara Reis comentaram as reviravoltas pelas quais a novela "Terra e Paixão" vai passar a partir do episódio que vai ao ar na próxima quinta-feira. Depois de saber que o irmão, Daniel (Johnny Massaro), não foi honesto sobre seu relacionamento com Aline (Barbara Reis), Caio (Cauã Reymond) decide se vingar com as informações deixadas por Cândida (Susana Vieira) antes de morrer, e revela a Daniel (Johnny Massaro) o passado de Irene (Gloria Pires). A atitude choca o irmão, que fica inconformado com a nova imagem criada de sua mãe.

Ainda no encontro familiar, na presença de Antônio (Tony Ramos), Irene, Daniel, Ademir (Charles Fricks), Petra (Debora Ozório), Luigi (Rainer Cadete) e Angelina (Inez Viana), Caio conta a todos que o irmão é filho de Ademir, fruto do relacionamento de sua madrasta com ele na juventude, para a surpresa de todos. Irene parece incrédula com o ataque e a notícia deixa Daniel descontrolado. Para fugir da situação, ele sai furioso de casa e ao volante do carro provoca um acidente na estrada, colocando sua vida em xeque. Petra e Luigi decidem ir atrás dele, mas não conseguem evitar o pior.

Emoção

A sequência da revelação foi dirigida pelo diretor artístico Luiz Henrique Rios, que manteve o elenco concentrado durante todo o tempo no estúdio. A equipe presente se emocionou com a atuação e entrega do elenco envolvido na gravação. Uma curiosidade sobre a foto de Irene mostrada na gravação foi revelada pelo pesquisador da Globo e da novela, Celso Machado.

“Localizei a foto no acervo fotográfico da Globo. É da novela ‘Mico Preto’, de 1990. Na trama, a personagem da Gloria Pires, a Sarita, também era prostituta. A diretora de arte Didi Maakaroun e o diretor artístico Luiz Henrique Rios escolheram a foto porque tem o clima da personagem no passado e porque é diferente do visual da Irene”, conta ele.

Morte de Daniel

Já a sequência do acidente de Daniel, gravada em três dias, entre estúdio, externa no Rio de Janeiro e no Mato Grosso do Sul, foi conduzida pelo diretor-geral da novela, João Paulo Jabur. O ator Johnny Massaro, que se despede nesta semana da trama, comenta a experiência.

“Para mim, a sequência da morte do Daniel começa na revelação, pois é isso que detona toda a tragédia. Nesse sentido, foi mais desafiador gravar esse momento (da descoberta), já que era uma espécie de causa e consequência. O acidente foi uma gravação muito delicada e até bastante divertida, porque envolveu muita ação e muitos efeitos. Foi uma oportunidade única de aprender como isso funciona e de ver quanta gente precisa para que uma cena como essa seja segura de se realizar e emocionante de se assistir", explica.

"A morte do Daniel estava prevista desde o princípio, o que não quer dizer que eu não tenha passado por um luto. Mas digamos que agora eu esteja naquele famoso 'quinto estágio', que é a aceitação. A sensibilidade é uma das matérias-primas do ofício da atuação, então é natural que a gente se envolva e se afete. E morte é sempre um tema delicado, seja na realidade ou na ficção. Já morri algumas vezes no teatro e no cinema, mas na TV é a primeira vez (risos)”, diz Johnny.

Cauã Reymond adianta como ficará Caio após a morte do irmão. “Ele vai ficar muito mexido, e carregará mais essa culpa, além do falecimento da mãe que já o assombra. No entanto, continua amando Aline. Mas ela seguirá conectada a Daniel e, até onde eu sei, não vai se permitir viver uma relação com o meu personagem. Ela usará sempre a figura do Daniel para se afastar desse sentimento novo”, revelou o ator.

Já a atriz Barbara Reis, intérprete de Aline, acredita que a personagem vai se abrir para Caio apesar de sofrer muito com a morte de Daniel. "Ela fica devastada. Afinal de contas, é um grande amor. E também tem o sentimento de desilusão, pois ela descobre que Daniel já estava com a data do casamento para ser marcada. Aline percebe que ele a estava enrolando e não iria mesmo assumi-la. Além disso, vai carregar esse sentimento de culpa, já que foi um 'pivô' da discussão entre os irmãos, o que culminou no acidente. Mas isso não vai impedir que ela se abra para o Caio. No entanto, faz com que ela se atrapalhe e empurre o Caio para ficar com outra pessoa”, adianta.