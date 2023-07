Após complicações da Covid-19, Mara Maravilha pede o apoio de fãs e anuncia pausa para cuidar da saúde

Rio - Mara Maravilha usou as redes sociais nesta quarta-feira (05) para falar sobre uma internação que precisou fazer após algumas complicações de saúde. Inicialmente, a apresentadora não revelou qual seria o diagnóstico, mas disse que estava recebendo assistência da equipe e que sentia saudades do filho, Miguel Benjamim, de 4 anos. A artista também publicou um comunicado oficial informando que deu uma pausa em suas atividades para se cuidar.

Ainda segundo a cantora, depois de ter enfrentado a Covid-19, as medicações afetaram o seu estômago e sobrecarregaram os órgãos do corpo. "Eu fugindo de médico e de hospital. Não gosto de expor isso para vitimismo ou sensacionalismo, mas antes que inventem alguma coisa, quero dizer que sou protagonista da minha vida. Vou continuar informando vocês. Orem e continuem torcendo por mim", contou.

"Sei que sou a maravilha de vocês, não é para preocupar vocês. Às vezes a gente passa pela prova, mas estou sempre muito bem assistida. Quero estar boa para estar com o meu filho que está crescendo muito rápido. Ele falou agora para mim? 'Mamãe, que você tem?' Eu falei que a mamãe ia ficar bem", disse a apresentadora.

Mara ainda pontuou que demorou para procurar ajuda médica, mas que fez uma bateria de exames, para verificar algumas questões.

"Eu estava procrastinando os exames. Mas resolvi fazer pelo meu filho. Vi que estava precisando mesmo fazer esse check up. Até adiei um pouquinho porque amo o que eu faço, meu trabalho. Ia fazer uns trabalhos, mas tive que desmarcar. Vou dar uma pequena parada para voltar melhor ainda", pontuou.



Ex-contratada do SBT, Mara se divide entre a rotina como mediadora do podcast que leva seu nome, além de realizar ações como influenciadora e realizar apresentações musicais. O último trabalho na emissora foi o "Fofocalizando", encabeçado por Chris Flores e com um grande time de apresentadores.