Bárbara Borges rebate boatos insinuando fim do namoro com Iran Malfitano

Rio - Bárbara Borges usou o Instagram Stories, nesta quarta-feira (05), para desmentir os rumores de um possível término do namoro com Iran Malfitano. A atriz de 44 anos e campeã de "A Fazenda 14" ainda esclareceu a troca de alfinetadas entre o casal nas redes sociais.

"Eu e Iran somo atores e temos nossas vidas conhecidas publicamente, ainda mais após 'A Fazenda 14', quando iniciamos nosso namoro. Nós somos apaixonados, estamos construindo nossa relação com muito amor e a amizade que sempre tivemos e é lógico que, como todo casal, enfrentamos desafios. Atire a primeira pedra qual casal nunca viveu seus dilemas e desafios?", iniciou o relato.



"É impressionante a quantidade de pessoas que são invejosas, falsas, sonsas e maldosas (...) O que vem acontecendo e que culminou no dia de ontem foi muito válido pra enxergar bem que essas pessoas estão mais perto do que imaginávamos. [...] Agradeço imensamente a todas as pessoas amadas que nos mandaram mensagens carinhosas e de motivações. Amo vocês e a gente se ama. Que Deus nos proteja da maldade alheia."