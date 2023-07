Funcionária é dispensada após dançar com Neymar durante o Tardezinha

Rio - Uma funcionária do Tardezinha, projeto de Thiaguinho que aconteceu no último domingo, em Niterói, foi demitida após gravar um vídeo dançando com Neymar Jr em um dos camarotes do evento. Nas redes sociais, Grazi Rodrigues contou que foi dispensada do serviço logo em seguida e explicou mais detalhes sobre o momento descontraído com o jogador de futebol.

"Eu estava trabalhando, tinha regras a seguir e não podia incomodar os famosos ou algo do tipo. Só que diferente do que muitos dizem, ao chegar no camarote, o grande jogador, conhecido como o menino Ney, o homem da confusão, foi o oposto de tudo que falam. Desde o momento [da chegada], foi super simpático e carinhoso comigo", relatou.



"Primeiro ele viu meu nervosismo ao olhar para ele e não poder chegar perto, então ele veio até a mim, nos abraçamos e ele pegou meu celular e tirou uma selfie. Horas depois eu estava falando com Thiago Gagliasso, outro super simpático que ria e brincava o tempo todo, quando do nada o Neymar veio e me tirou para dançar. Cara, era o Neymar!"

"Eu sabia que não podia, porque estava trabalhando e mesmo não sendo carteira assinada, regras são regras, mas também não podia deixar passar essa oportunidade. Sim, fui dispensada minutos depois, após dez horas trabalhadas porque conhecia as regras, mas uma coisa é certa...Eu dancei com o menino Ney", finalizou.