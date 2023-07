João Guilherme esclarece relação com Maisa Silva após torcida por romance: 'É amor'

Rio - João Guilherme, de 21 anos, abriu o jogo sobre sua relação com Maisa Silva, 21, ciente dos fãs que torcem por um romance entre os artistas. Em participação no programa "The Noite", com Danilo Gentili, no SBT, o ator esclareceu que os dois são apenas amigos e colegas de trabalho, chegando a contracenar na série "De Volta aos 15", cuja segunda temporada estreou na Netflix nesta quarta-feira, além do filme "Tudo Por um Pop Star" (2018).

"Eu amo muito a Maisa e ela me ama. Então a gente é muito carinhoso um com o outro e a gente é próximo há muito tempo", explicou o filho do cantor Leonardo. "A gente já gravou, já viu o outro passar vergonha, todo mundo já namorou, já voltou. Então a rapaziada fica nessa porque sempre que estou com a Má também faço questão de registrar. É amor, já. Amor romântico, não. Quer dizer, quem sou eu para dizer isso?! Só Deus sabe mas, amor romântico, não", afirmou ele.

Recentemente, João foi alvo de boatos de que estaria vivendo um affair com Bruna Marquezine e foi flagrado curtindo a festa junina que a atriz organizou no último sábado. Além disso, o irmão de Zé Felipe é ex-namorado de Jade Picon e, desde o fim do relacionamento, já teve romances com outras famosas como Bruna Griphao, Bianca Andrade e Luísa Sonza.