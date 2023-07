Influenciador Toguro surge após internação e tranquiliza seguidores

Rio - A equipe do influenciador Tiago Toguro, de 33 anos, informou no último dia 4 que o famoso tinha dado entrada no Hospital São Camilo, em São Paulo, após sentir fortes dores nos testículos. Depois do susto, o famoso apareceu em um novo post explicando sua condição para o fãs, na tarde desta quarta (05).

No vídeo, Toguro surge em sua cama de hospital, ainda visivelmente abatido. "Há umas três semanas eu fiquei 1 hora andando de moto [em Londres], não sei se foi isso, mas no dia seguinte percebi uma dor no meu testículo direito. Eu não liguei, e passaram semanas, até que ontem senti uma dor extrema, quase não consigo chegar no hospital. Se não venho na hora certa teria que ter amputado o testículo", contou.

Tiago também explicou que ele foi infectado por uma bactéria durante sua última viagem à Londres, mas os médicos ainda não sabem qual foi a bactéria responsável. O influencer aproveitou para tranquilizar os fãs e afirmou que já estava sendo medicado e estava bem. Na legenda da postagem, ele agradeceu o apoio: "Tô vivo, obrigado pelo carinho. Percebi nessas horas quem é quem, obrigado Deus."

Seguidores foram aos comentários para desejar melhoras para o criador de conteúdo. "Deus abençoe, vai ficar tudo bem!", escreveu uma pessoa. "Mandando energias positivas", disse outra. "Melhoras mano! Estamos orando por você", contou uma terceira. "Já deu tudo certo, vai voltar mais forte que o Hulk", brincou mais uma.