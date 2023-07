'Uma grande gostosa', diz fã após Iza surgir usando apenas tapa-sexo

Rio - A cantora Iza, de 32 anos, deixou seus fãs eufóricos na madrugada desta quinta-feira depois de aparecer usando apenas tapa-sexo e adesivos nos seios nos bastidores de um ensaio fotográfico. De acordo com fãs-clubes da artista, as fotos seriam para o aguardado novo álbum da cantora.

"Uma grande gostosa", disse uma admiradora. "Meu Deus do Céu, ela vem grandona", disse outra fã. "Já estou surtando", comentou um seguidor. "É um mulherão, com todo respeito", disse outro admirador. "Iza é de enlouquecer. Nunca vi nada igual na minha vida, no mundo todo", comentou um rapaz.

Atualmente, a cantora está namorando o jogador de futebol Yuri Lima. O casal tem tirado a paz dos solteiros ao postar várias fotos no maior clima de romance.