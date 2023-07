Morto após incêndio, Zé Celso havia se casado há cerca de um mês

Juntos desde 1986, Zé Celso e Marcelo só oficializaram a união no dia 6 de junho deste ano, em uma cerimônia realizada no Teatro Oficina, em São Paulo. O local foi fundado em 1958 por Zé Celso.

A festa contou com shows de Daniela Mercury, Marina Lima e da escola de samba Vai-Vai.

Famosos como Alexandre Borges, Bárbara Paz, Malu Versoza, Leona Cavalli, Alanis Guillen, Andréia Horta, Julio Andrade, Elen Clarice, o maestro João Carlos Martins, Júlia Lemmertz, Drauzio Varella e a mulher, Regina Braga, prestigiaram a união.

Luto

O dramaturgo José Celso Martinez Corrêa morreu aos 86 anos, em São Paulo, nesta quinta-feira. O diretor estava internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital das Clínicas, desde terça-feira, após ter 53% do corpo queimado em incêndio que atingiu seu apartamento. A morte do artista foi confirmada através do Instagram do Teatro Oficina nesta manhã.

"'Tudo é tempo e contra-tempo! E o tempo é eterno. Eu sou uma forma vitoriosa do tempo'. Nossa fênix acaba de partir para morada do sol. Amor de muito. Amor de sempre", dizia a publicação.