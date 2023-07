Neymar chama atenção com visão aérea de residência em Manguaratiba

Rio - Neymar Jr. deslumbrou seguidores com a visão aérea de sua enorme mansão em Mangaratiba, no Rio. O jogador está curtindo férias em casa e aproveitou a tarde desta quinta (6) para compartilhar a vista da residência em seus stories.

Não à toa, o atacante chegou a fazer uma brincadeira com seu nome, comparando a casa à um dos maiores parques temáticos do mundo: "DisNEYlândia", ele escreveu. No vídeo é possível ver alguns detalhes luxuosos do imóvel, como o heliporto, uma extensa pista de kart, algumas piscinas e até um píer com uma lancha estacionada. A mansão está avaliada em aproximadamente R$ 28 milhões e já rendeu um prejuízo de R$ 16 milhões em multas por um lago artificial que o famoso mandou construir.

Internautas ficaram chocados com a ostentação e se admiraram com a casa nas redes. "Me chamou de pobre em mil línguas", comentou uma pessoa. "No jogo 'The Sims' eu tenho uma igual", brincou outra. "Um dia eu quero ter o tanto de grana que ele tem", afirmou uma terceira.