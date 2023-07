'Expedição Rio' percorre a maior bacia hidrográfica do Estado

Rio - Um dos rios mais preservados do Estado será destaque no quarto episódio do "Expedição Rio", apresentado por Daniella Dias e Alexandre Henderson nas tardes da TV Globo, no Rio de Janeiro. A dupla vai navegar pelo rio Macaé, conhecendo localidades como Lumiar, São Pedro da Serra e Macaé de Cima, em um circuito de aventuras, como arvorismo e rafting.



"O rio Macaé me encantou. Além da temperatura fria da água por conta dos mais de mil metros de altitude em que ele nasce, o rio é cristalino. É incrível saber que há pessoas que o preservam pra que ele fique assim", disse Daniella.



Com 136 km de extensão, o trecho é considerado o maior rio do estado, e sua bacia abrange seis cidades: Macaé, Casimiro de Abreu, Carapebus, Conceição de Macabu, Rio das Ostras e Nova Friburgo. Dani e Alexandre começam o programa na foz dele, junto ao Oceano Atlântico, e percorrem localidades por onde ele passa, até chegar ao Encontro dos Rios Bonito e Macaé, principal ponto turístico de Lumiar.



Em Lumiar, Dani ouviu um pouco sobre a história da região, que, no passado, atraía hippies, e entendeu um pouco da letra da música que leva o nome do distrito, cantada por Beto Guedes. Em seguida, na mata fechada, a dupla encarou diferentes desafios como tirolesa, slackline numa corda de aço e rapel. “O que mais a gente fez nessa temporada é trilha”, observou Alexandre, que superou os próprios limites.



O "Expedição Rio – Os rios do Rio" é exibido aos sábados, para toda a região metropolitana do Rio de Janeiro, logo após o "Jornal Hoje".