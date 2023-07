Virgínia arranca suspiros com visual digno de rainha: 'Maravilhosa como sempre'

Rio - Após receber críticas por escolher um look polêmico para viajar com a família, Vírginia Fonseca abalou as redes com um visual digno da realeza nesta quinta (06). A influenciadora recebeu elogios pela produção para uma campanha em Paris, na França.



No registro, Virgínia posa como rainha em um castelo, de vestido dourado longo, com direito à carruagem, coroa e até um manto real. A famosa não só chamou atenção com os cliques impactantes e deixou seus seguidores na expectativa de seu novo perfume na legenda da publicação. "Partiu Paris fotografar mais uma campanha MARA!! Que Deus nos acompanhe, aguardem pois vem aí. Toda honra e glória a Deus. Quando pensarem em desistir, lembrem de mim, de onde vim e onde estou. Você é capaz", escreveu.



Fãs logo foram aos comentários admirar a beleza da influencer e condenar os comentários negativos que ela recebeu anteriormente: "Vão lá agora xingar o vestido maravilhoso e a coroa maravilhosa da menina mais f*da desse Instagram! Invejosos", afirmou uma internauta. "Vamos ver se alguém vai criticar agora", disse outra. "O povo que fala mal não se aguenta com tanto sucesso!", declarou uma terceira.



No começo desta semana, a empresária desagradou ao postar fotos usando uma calça "cafona" para embarcar no avião particular da família em sua última viagem. Ela e o marido, o cantor Zé Felipe, posaram para os registros antes de embarcar para a França com as duas filhas do casal, Maria Alice e Maria Flor.

