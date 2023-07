Juju Salimeni anuncia volta ao carnaval como rainha de bateria

Rio - Juju Salimeni estará de volta ao carnaval paulista no ano que vem. Depois de ficar dois anos fora da programação, a ex-panicat foi convidada para ser rainha de bateria da escola de samba Barroca da Zona Sul. Em um ensaio divulgado na internet, a musa fitness apareceu em um look de cristais, já com a coroa que vai usar na celebração de estreia.

"Estou muito ansiosa porque a escola está preparando uma grande festa e sei que será lindo. Não vejo a hora de estar dentro da bateria novamente ouvindo aquele som que acelera o coração", afirmou ela.

A modelo afirmou que decidiu voltar pois se sente parte da programação, já que passou pelas avenidas por mais de 10 anos, com desfiles em diversas escolas. “Eu sou extremamente comprometida com tudo que me proponho a fazer e não será diferente desta vez. Espero somente somar com a escola", pontuou.