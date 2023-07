MC Cabelinho esbanja riqueza em post abraçado com bolos de dinheiro

Rio - O cantor MC Cabelinho impressionou os fãs e decidiu ostentar em seu Instagram nesta quinta (06), quando postou uma série de fotos abraçado com bolos de dinheiro. Internautas ficaram babando com a riqueza do famoso e brincaram sobre a diferença de renda entre o artista e o brasileiro comum.

Na publicação, Cabelinho posa com seus dentes dourados na frente de um fundo vermelho, cheio de anéis de ouro e os braços lotados de cédulas de R$ 50 e R$ 100. Em um vídeo, o cantor aproveita até para fazer graça e "ninar" o bebê de dinheiro, escrevendo na legenda: "PAIZÃO DO ANO". Mais cedo esta semana, o famoso já tinha virado notícia por jogar notas após sua apresentação na 'Copa Cabelinho das Favelas'.

Usuários das redes se divertiram nos comentários e se chocaram com a riqueza do rapper. "GATO", elogiou Bella Campos, noiva do MC. "Quem queria pelo menos um bolinho de dinheiro desse?", perguntou uma pessoa. "Me dá um bolo desse, aê", pediu outra. "Só um bolo desse aí já pagava meu carrinho da Shein todinho e ainda sobrava", brincou uma terceira.