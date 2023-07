Internautas reagem a morte de Daniel em 'Terra e Paixão': 'Que cenão'

Um grande momento de "Terra e Paixão", da TV Globo, foi ao ar na noite desta quinta-feira, e movimentou as redes sociais. Daniel (Johnny Massaro) morreu após se envolver em um grave acidente de carro. A sequência de cenas até o falecimento do filho de Irene (Gloria Pires) emocionou o público. Os internautas também exaltaram os atores envolvidos na produção.

A tragédia aconteceu após Daniel descobrir, através de Caio (Cauã Reymond), que Irene era prostituta e que seu pai, na verdade, não é Antônio (Tony Ramos), mas sim Ademir (Charles Fricks). Ao saber toda a verdade, ele entrou no carro desesperado e se envolveu em um grave acidente. O veículo que ele estava capotou. Daniel chegou a ser levado ao hospital e passou por cirurgia.

Após a operação, Irene conseguiu conversar com o filho no quarto e se desculpar por não ter contado sobre seu passado. "Mãe, a melhor parte da minha vida foi ter tido você como mãe... Eu te amo! Pra sempre", disse ele, antes de morrer. "Ainda reverberando essa cena!", disse Gloria Pires no Twitter.

Com o óbito do filho constatado, Irene se desesperou e culpou Caio. "Seu assassino", esbravejou.

Os internautas ficaram em êxtase com as cenas. "Meu Pai amado, que cenão. O Johnny Massaro maravilhoso. O Daniel agonizando antes de apagar. Arrepiei", disse um usuário da rede social. "Eu não acompanho a novela "Terra e Paixão", mas eu preciso dizer que desde a cena da revelação até a morte do Daniel, todos os envolvidos foram impecáveis. É muito bom ver talento sendo entregue em alto nível. Que cenas, meus amigos!", destacou outro.

Confira:

Foi triste, sim, a morte do Daniel!! Tive pena da Irene, sim!! Johnny Massaro e Glória ótimos em cena!! #TerraEPaixão pic.twitter.com/5hXDZN4Gw7 — Amanda Alves (@amanditissima) July 7, 2023

Essa cena do Daniel na UTI se despedindo da mãe e morrendo foi bem triste, os sensíveis (eu) choraram. #TerraEPaixão — Tuitadora (@Tuitadora) July 7, 2023

MEU PAI AMADO, QUE CENÃÃOOOO! O JOHHNY MASSARO MARAVILHOSO! O DANIEL AGONIZANDO ANTES DE APAGAR, ARREPIEI #TerraEPaixão pic.twitter.com/Z8v1JVsrjm — Luiz (@Bagulino) July 7, 2023

QUE CENA!!! O estado da Irene vendo o Daniel morrendo e sem palavras pra esse momento #TerraePaixaopic.twitter.com/CEnyV6SRQ4 — Allan (@limalblue) July 7, 2023

Eu não acompanho a novela "Terra e Paixão", mas eu preciso dizer que desde a cena da revelação até a morte do Daniel, todos os envolvidos foram impecáveis. É muito bom ver talento sendo entregue em alto nível. Que cenas, meus amigos! — Polly (@PollySpinelli) July 7, 2023

Aí que triste essa morte do Daniel! O #Johnnymassaro atuou bem demais, vou sentir falta do Daniel na novela! #TerraePaixao — Eddy Ubaldo (@EdvaniaU) July 7, 2023