Luciana Gimenez corre pela primeira vez após acidente de esqui

Rio - Luciana Gimenez mostrou que está recuperada do acidente que sofreu ao esquiar em Aspen, nos Estados Unidos, no início do ano, e correu pela primeira vez. A apresentadora de 53 anos deixava um shopping, na noite da última quinta-feira (06), quando foi incentivada pelo filho caçula, Lorenzo, que compartilhou o momento nos Stories.

"Vamos, vamos, mãe! Correndo, puxa, puxa, vamos. Esse é o seu sonho, não para!", gritou o menino. Horas depois, ela comentou o incentivo de Lorenzo. "Filho impulsiona, faz a gente ser uma pessoa melhor. Ele me falou 'mamãe, você vai conseguir, vai doer um pouco mas você vai conseguir'. Eu falei que tentaria por ele, e ele filmou. Acho que foi uma vitória."

Em junho, Luciana Gimenez fez uma radiografia que constatou a reparação do osso fraturado da perna e ficou emocionada durante a consulta. "Já está colado? Pare, que vou chorar aqui", disse a apresentadora.