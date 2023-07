Andressa Urach renova o bronzeado com biquíni de fita e ostenta marquinha

Rio - Andressa Urach usou as redes sociais, nesta quinta-feira, para mostrar o resultado do bronzeamento artificial que realizou com um biquíni de fita. Nos Stories do Instagram, a modelo fez questão de tirar o adesivo para ostentar a marquinha e aprovou o procedimento feito em uma clínica de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul.

"Vim aqui fazer um bronze, estou com acelerador no corpo, mas quero mostrar para vocês esse bronze. Olha isso, que coisa mais linda, que perfeição. Perfeito, muito bom, amei, como sempre", declarou ela. A famosa ainda deu um close ousado na região da virilha e completou: "Amei minha marquinha".

Recentemente, Andressa chocou os seguidores ao anunciar que voltaria a trabalhar em uma boate de Porto Alegre. O estabelecimento é o mesmo em que a modelo trabalhou no ano de 2021, quando anunciou que voltaria à prostituição, mesmo grávida do filho caçula. Na ocasião, seu ex-marido, Thiago Lopes, chamou a polícia para retirá-la do local.

"Eu avisei que eu mesma contaria… Estou voltando amanhã, sábado, para o Gruta Azul Club. O melhor da vida passa por aqui! Espero vocês lá", compartilhou a influenciadora através do Instagram. A notícia pegou os fãs de surpresa, considerando que, em maio, Urach havia afirmado que encerraria sua conta no OnlyFans e voltaria para igreja Universal