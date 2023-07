'Chorando horrores', diz Bruna Biancardi após nascimento da afilhada

Rio - Bruna Biancardi se emocionou ao acompanhar a chegada da afilhada, Marina, nesta sexta-feira (07). Grávida de Mavie, primeira filha com Neymar Jr, a influenciadora de 29 anos abriu o coração com os seguidores sobre o momento especial.

"Chorando horrores e sem olhar para a sala de cirurgia, porque tenho medo de ver sangue ou alguma outra coisa e desmaiar", entregou. Em seguida, Bruna Biancardi celebrou o nascimento da bebê. "Ela chegou. Que Deus te abençoe muito, Marininha. Sua madrinha vai te mimar bastante."

No início da semana, a influenciadora retornou para as redes sociais após as traições envolvendo o jogador de futebol. "Olha quem apareceu! Vim só dar um 'oi'. Sei que vocês estão dizendo que estou sumida, que não apareço aqui faz tempo, e é verdade. Estava precisando de um detox da internet, ficar um pouquinho off. Sei que vocês me entendem. Tem muita gente que manda mensagens lindas para mim, e quero agradecer. Aos pouquinhos, vou mostrando meu dia, com calma. Não vou ficar 100% aqui, mas prometo voltar em breve. Estava doentinha também, ainda estou um pouquinho resfriada, mas está tudo bem", disse.