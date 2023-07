Paloma Bernardi chama a atenção durante ensaio fotográfico em Grumari

Rio - Paloma Bernardi mostrou toda a sua beleza durante a tarde desta sexta-feira (07) durante um ensaio fotográfico do qual fez parte na Praia de Grumari, na Zona Oeste do Rio. A atriz exibiu as belas curvas em um maiô preto com detalhes bordados em branco, enquanto era orientada pela equipe de produção do editorial.

Descontraída, a morena esbanjou simpatia e sensualidade durante a produção, na qual precisou entrar no mar para alguns dos registros.

No ar como Bateseba da série "Reis" na Record TV, a influenciadora tem recebido uma série de elogios de fãs e admiradores por sua performance na telinha.