'Nunca estive tão bem comigo mesma!', diz Camila Rodrigues sobre corpo após gravidez

Rio - Camila Rodrigues, de 39 anos, usou as redes sociais, nesta sexta-feira, para compartilhar um desabafo sobre as mudanças em seu corpo após o nascimento de seu primeiro filho, fruto do relacionamento com Vinicius Campanario. Em postagem no Instagram, a atriz resgatou uma foto em que surge de sutiã e fralda com o herdeiro no colo, quatro dias após o parto.

"Hoje vamos falar do corpo real pós gravidez, tive um parto normal, engordei 13 quilos e assim estava logo após parir. As fraldas são necessária pelo alto fluxo de sangue, são altas e dão uma ótima segurança, não só no fluxo mas para segurar a barriga. Essa era a realidade do dia a dia, me sentia bem e não estava preocupada em 'voltar' pro meu corpo", começou a artista, na legenda da publicação.

Em seguida, a mamãe de primeira viagem relatou o processo que viveu nas semanas seguintes: "Tudo aconteceu muito natural, perdi bastante peso nas duas primeiras semanas, por conta da amamentação, e também porque não sentia vontade de comer nada quente, não conseguia comer comida de verdade. Quando estava amamentando, sentia até um certo enjoo, só conseguia comer coisas frescas e geladas, como sucos, açaí, saladas e muita água!", contou.

"Com o tempo isso mudou, não era fome e sim uma ansiedade do novo! Com a perda muita rápida de peso, veio a flacidez, que já tinha antes, porém agravou mais, e isso não é um grande problema. Logo, após alguns meses, voltei a me exercitar, por necessidade de sair de casa, pra me manter emocionalmente bem, e olha que deu muito certo", disse a famosa.

No entanto, Camila abriu o jogo sobre uma mudança na rotina com o filho: "Toda essa empolgação durou pouco. Ele começou a acordar mais tarde e eu aproveito pra dormir mais um pouquinho, fazendo com que parasse de me exercitar. Toda segunda prometo uma volta, mas isso já dura 3 meses. Veremos os próximos capítulos mas só digo, nunca estive tão bem comigo mesma!", finalizou.

Confira: