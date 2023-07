Helô Pinheiro comemora 80 anos com festa no Rio

Rio - Esbanjando beleza, a inspiração de Tom Jobim para "Garota de Ipanema", Helô Pinheiro celebrou 80 anos na noite desta sexta-feira (07). A comemoração foi realizada no Clube Caiçara, na Lagoa Rodrigo de Freitas, na Zona Sul do Rio. Reunindo cerca de 200 convidados, a mãe de Ticiane Pinheiro, Fernando, Kiki e Jô, investiu em um look de luxo, com muito brilho e transparência, em um vestido longo.

Na decoração do evento, um dos destaques foi o bolo dourado, de três andares. Helô no local ao lado do marido, Fernando Pinheiro e um dos filhos, em uma Mercedes 280, vintage, de 1972. Entre as apresentações musicais, houve show da banda Blitz, que conta com Evandro Mesquita e de Daniel Jobim, neto de Tom.

Rafaella Justus, filha de Ticiane com Roberto Justus, se apresentou ao lado das primas, Lolle, Bruna e Manuela, em uma homenagem para a avó. No cardápio, alguns dos itens oferecidos no jantar foram escalope de mignon, risoto, saladas de arroz de amêndoas, sobremesas como crepe de doce de leite com calda de baunilha e taça de frutas vermelhas com merengue, além de doces finos e bem-casados.