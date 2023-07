Andressa Urach mostra visita do filho em boate de prostituição onde trabalha

Rio - Andressa Urach usou as redes sociais nesta sexta-feira (07) para mostrar que seu filho mais velho, Arthur, emancipado desde os 16 anos, foi fazer uma visita na boate voltada ao público adulto em que a mãe atua, no Sul do Brasil.

"Olha só quem veio se divertir", escreveu a Miss Bumbum, mencionando a boate em que chegou a voltar a prostituição, em 2021, quando estava grávida. O filho de Andressa, usou a nova rede social vinculada ao Instagram, o Threads, para dizer que não liga para as críticas que a mãe sofre. "Nunca me importei com o que falam e não vai ser agora", afirmou.

Recentemente, a modelo anunciou que voltaria aos programas, surpreendendo o público que semanas antes acompanhou publicações de Urach rejeitando a apresentação do concurso Miss Bumbum, por estar na época, voltando para a igreja. Pouco tempo depois, a modelo assumiu que voltaria a se prostituir. "A princípio, acredito que está tudo bem. Tenho andado bem, nem depressiva, nem triste. Pelo contrário", pontuou Andressa na última semana.