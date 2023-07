Após ter fetiche em fezes e urina descoberto, ator de 'Turma da Mônica' é criticado na web

Rio - O ator Fernando Mais, que interpreta Zecão no live-action da "Tuma da Mônica", enfrentou muitas críticas, nesta sexta-feira (7), após ter seu fetiche em fezes, urina e flatulência revelado. O artista mantém um perfil no Twitter com conteúdo adulto explícito deste fetiche com o pseudônimo Gustavo Scat.

Fernando, inclusive, possui um livro sobre o fetiche, publicado após o blog que tinha ter sido derrubado. Intitulado de "Quero Scat - O sexo com cocô, mijo e peidos: Versão para fãs", o livro traz "suas lembranças, as explicações dos seus fetiches e seus porquês, origens, gatilhos, conselhos e cuidados, como encontrar pessoas, consulta com psicólogo, dicas de como praticar, matérias curiosas e relatos de experiências sexuais sujas". Com a polêmica, internautas denunciaram o livro, que foi retirado da Amazon por alguns instantes, mas logo voltou ao ar.

O ator, em seu pseudônimo, se define como "loiro alto de óculos de grau, pouco nerd e um tanto safado". Ele conta que desde a infância notava que tinha desejos diferentes e por isto criou um blog chamado QueroScat para encontrar novas pessoas que curtissem os mesmos fetiches escatológicos.

Após receber diversas críticas, o artista se pronunciou em suas redes sociais. Através dos Stories, do Instagram, Fernando publicou um vídeo com "quatro recadinhos: 1) pare de associar a vida profissional de alguém à vida pessoal. 2) quer entender? Leia, quem sabe um livro. 3) com bom senso e dentro da lei, seja feliz. 4) e fod*-se".

Ele aproveitou também para desabafar: "Eu fico muito chateado com algumas coisas que eu li, de verdade. O ser humano é f*da, interprete como quiser. Eu fico muito chateado de pessoas censurarem um livro que é o projeto da minha vida. Tô bem da cabeça? Não tô, não vou mentir. Tá acontecendo o maior medo da minha vida e eu não fiz nada de errado, nada ilegal. Eu só tenho um gosto diferente, assim como você, lá no fundo, deve ter também"

No Twitter, o ator publicou um longo texto desabafando: "Imagine milhões de pessoas tendo uma repulsa gigantesca por você? Assustador né? Tô passando por isso agora. O maior medo da minha vida, junto com um mix dos meus maiores sonhos de vida: Ser reconhecido (como ator) e ser quem eu sou (mesmo que com fetiches diferentes)"

Felipe Neto, uma das pessoas que criticou Fernando, voltou atrás após conversar com o ator e escreveu um texto sobre o artista: "Senti q fiz merda (ha-ha) com meus tweets e fui procurá-lo. Encontrei um cara gentil, educado e assustado, mto assustado. A vida inteira dele tá ameaçada. A carreira, tudo q ele construiu. Na hora do choque, a gente twitta impulsivamente e não pensa no q pode causar. E o fetiche dele, por mais q pra gente possa ser repugnante, não tem nada de ilegal. E pelo visto é compartilhado por milhões de pessoas".