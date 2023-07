Celebridades falam sobre a importância de Neusa Maria Faro para a arte

Rio - Amigos e celebridades que atuaram ao lado de Neusa Maria Faro, que morreu nesta sexta-feira (07), lamentaram a perda da atriz, responsável por grandes trabalhos na TV brasileira. A artista faleceu aos 78 anos e foi sepultada na manhã deste sábado (08), em Valinhos, Região Metropolitana de São Paulo.

"Neusa foi grande e múltipla. Pianista, dubladora, compositora. Formou-se atriz pela Escola de Arte Dramática da USP. A mãe dela tinha uma escola de declamação na rua Tamandaré ou Cesario Mota. A placa na frente da casa modesta era inesquecível: Escola de Declamação Guilherme de Almeida", escreveu Paulo Betti.

A atriz e produtora Tássia Camargo lamentou a perda da amiga e disse que tem passado dias tristes com a perda de grandes talentos. "Estou perdendo grandes amigos e grandes atores. A outra dimensão com grandes produções teatrais. Meus pêsames à família e amigos em comum. Descanse em paz, dê um beijo no Antunes, na Rita, no Jô, no Zé Celso... E até", afirmou.

Priscila Prade que trabalhou ao lado de Neusa, publicou um texto com detalhes sobre a internação da amiga, que saiu dos palcos para o hospital. A fotógrafa e produtora destacou a importância da atriz para o segmento artístico.

"Semana difícil! Minha amada Neusa Maria acabou de partir! Saiu direto do palco para o hospital, e mesmo assim a contra gosto! Tanto amor pelo teatro, tanta energia, tanta delicadeza na alma. Conheço Neuzinha há muitos anos, e sempre tivemos uma relação muito amorosa. A alegria dela quando estava com o Jô, e a alegria dela em estar em cena sempre me contagiou! Só tenho lembranças lindas dela. E agora uma saudade imensa! Tinha certeza que nos encontraríamos em breve! Atriz completa, gigante! Ela era só amor, que sua viagem seja linda meu amor", pontuou.

Outros nomes com grande representatividade no universo das novelas e da dramaturgia também deixaram suas mensagens de carinho enaltecendo a memória de Neusa. "Neuza querida, que tristeza", disse Bárbara Paz. "Meu Deus! O que houve?", questionou desacreditada, Paloma Bernardi. "Toda a minha solidariedade. Amo Neusa Maria Faro, minha Deusa", declarou Suzy Rêgo.