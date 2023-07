Ex-'BBB' Larissa Santos revela resultado de harmonização facial; confira antes e depois

Rio - A ex-'BBB' Larissa Santos mostrou, em seu perfil do Instagram, neste sábado (8), o resultado de uma harmonização facial que fez. Segundo a influenciadora, o procedimento teve o objetivo de hidratar e rejuvenescer seu rosto.

Larissa, de 25 anos, aplicou ácido hialurônico nos lábio e no bigode chinês, além de fazer botox no rosto. "Eu estava ficando incomodada com alguns aspectos da minha pele em momentos que ia tirar fotos e sorrir. Então, procurei a JK para entender o que poderíamos fazer. Fiz toxina botulínica preventiva, preenchimento labial e preenchimento no 'bigode chinês' com ácido hialurônico. Algo bem sútil para hidratar e rejuvenescer"

A ex-'BBB' compartilhou fotos do antes e depois de seu rosto e perguntou aos seguidores: "Gostaram do meu resultado?", que responderam nos comentários: "Você ficou mais linda! Realçou sua juventude", elogiou um perfil. "Bem natural! Só realçou mais a sua beleza", disse outro.