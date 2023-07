Rose Miriam afirma torcer pelo sucesso do filho em meio à briga por herança de Gugu

Rio - Rose Miriam Di Matteo, de 59 anos, usou as redes sociais, neste sábado, para desejar sucesso ao filho, João Augusto Liberato, de 21. Através do Instagram, a mãe dos três filhos de Gugu Liberato ainda admitiu sua torcida para que o primogênito siga os passos do pai e se torne apresentador de TV. A declaração ocorreu após a participação do jovem no "Programa Silvio Santos" , do SBT.

"João, meu filho querido e grande paixão na minha vida, eu desejo incondicionalmente que você seja uma pessoa sempre feliz em todos os aspectos da vida. Mamãe ficou muito feliz e emocionada por saber que você caminhou pelo mesmo caminho que o papai, tão alegremente caminhou em direção ao palco onde sempre foi recebido com amor e carinho por todos", disse ela, que não recebeu o apoio do filho durante a briga judicial pela herança do apresentador de TV.

"Que Deus te abençoe João iluminando os seus caminhos. Saiba que além de um exímio administrador de empresa, que aliás está estudando para isso, que seja um grande apresentador de televisão, tão grande como o papai, o nosso eterno Gugu Liberato", finalizou Rose Miriam.

Nos comentários do post, seguidores aproveitaram para elogiar a postura da médica e criticar João Augusto. "Rose, você é maravilhosa e tem um coração imenso de amor! Mesmo o seu filho ficando contra você, você continua abençoando-o... Parabéns!", disse uma admiradora. "Não gosto das atitudes dele em relação a mãe. Com isso perdeu muito", alfinetou uma internauta. "E ele a favor da família do pai e contra a mãe na herança...", reprovou outra.