Celebridades marcam presença no 'Numanice' de Ludmilla, no Rio

Rio - Famosos aproveitaram a noite deste sábado para prestigiar a cantora Ludmilla durante o show "Numanice", realizado no Estádio Nilton Santos, o Engenhão, Zona Norte do Rio. Nomes como Preta Gil, Mel Maia, Nicole Bahls, Viviane Araujo, Tokinho e a ex-BBB Sarah Aline, marcaram presença no projeto de pagode da artista.

Durante a apresentação, Preta Gil ainda subiu ao palco para cantar ao lado de Lud. Entre as participações especiais, também estiveram o rapper Baco Exu do Blues, além de L7nnon e Mumuzinho.

"O 'Numanice' me proporcionou muito mais do que eu esperava, e eu gostaria de devolver de alguma forma as coisas boas que ele me trouxe, além da alegria que ele dá para o público e para mim. Vi, mais uma vez, nesta campanha uma maneira de retribuir. A causa é nobre demais e iniciativas assim são necessárias e bem-vindas", declarou a cantora, que foi embaixadora de uma campanha no Hemorio em 2021.