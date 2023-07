Ator italiano beija pés de Anitta e causa alvoroço na web: 'Delícia'

Rio - O ator italiano Simone Susinna, de 29 anos, usou as redes sociais, neste domingo, para compartilhar registros de um momento íntimo ao lado da cantora Anitta, de 30. No Instagram, o astro de "365 Dias: Hoje" publicou um vídeo em que aparece beijando os pés da artista e acabou causando alvoroço entre os internautas.

"Ai, beijinho no pé é tão 'te amo, princesa'", se derreteu uma fã no Twitter. "Que nojo", disparou outra. "Vale tudo para aparecer", alfinetou uma terceira. "Uma delícia! Por mais 'podos' assumidos no mundo", opinou outra referindo-se àqueles que possuem fetiche por pés. "Todo mundo quer um Simone Susinna, mas o que a gente recebe é um Murda Beatz", debochou um usuário ao criticar o ex-namorado da artista.



ai beijinho no pé é tão “te amo princesa” — Jeskaline (@jeskaline) July 9, 2023 Anitta e Simone Susinna fizeram a primeira aparição pública no último sábado, durante um desfile da grife Dolce & Gabbana. Questionados se estariam juntos, os artistas desconversaram, recusando-se a assumir o possível relacionamento. "Não posso responder isso. Meu assessor me mata", disse a poderosa em entrevista à revista GQ.