Viúvo de Zé Celso se emociona ao falar sobre a morte do marido: 'É uma dor imensa'

Marcelo Drummond se emocionou ao relembrar os últimos momentos ao lado do marido, Zé Celso, em entrevista a "Fantástico", da TV Globo, neste domingo. O dramaturgo e fundador do Teatro Oficina morreu aos 86 anos, na última quinta-feira, após ter 53% do corpo queimado em incêndio que atingiu seu apartamento, em São Paulo.

"É uma dor imensa. Inexplicável. A imagem dele. A última imagem dele. Pegando fogo. Eu apagando com a mão. Eu acordei com uma explosão, um barulho enorme, saí correndo e vi que estava esfumaçado. Saí da cozinha, vi aquela fumaça preta", recordou Drummond.

"A Lurdinha que trabalha lá em casa, me puxou para fora, me acordou, eu sentei na escada, eu falei: 'Tem que tirar o Zé'. De repente puxaram o Zé, eu deitei do lado dele, segurei na mão dele. Falei: 'Estou aqui com você'", completou.

Marcelo e Zé Celso estavam juntos há 40 anos e se casaram no dia 6 de junho no Teatro Oficina. A celebração contou com a presença de amigos famosos. Após tanto tempo de união, Drummond lamenta a ausência do marido e exalta o amor do diretor. "Ele transbordava amor, eu conheço o amor do Zé, isso é o que mais me orgulha".