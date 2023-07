Adriana Bombom comenta internação da filha após colocar piercing: 'Fez sem avisar'

Rio - Adriana Bombom, de 49 anos, deu detalhes sobre o estado de saúde da filha, Thalita Nobre, de 20, que está internada há mais de dez dias em decorrência de uma bactéria contraída após furar a orelha para colocar um piercing. De acordo com a dançarina, a jovem, que é fruto de seu antigo casamento com Dudu Nobre, não comentou aos pais sobre o novo brinco e, agora, terá que realizar uma cirurgia para se recuperar do problema.

"Ela é muito ativa, para ela, estar deitada, internada, é um sofrimento. A mãe sempre é a última a saber de tudo. Quando ela resolveu colocar o piercing, colocou e não falou nada. Ela fez um vídeo, me mostrou, e até me assustei um pouco, mas ela já tinha furado", relembrou Bombom em uma entrevista concedida ao programa "Domingo Espetacular", da Record TV.

Na sequência, a artista ainda demonstrou seu descontentamento com a atitude da filha. "Eu espero que sirva de lição para que pense duas vezes antes de fazer qualquer tipo de coisa no corpo. Os jovens querem acompanhar a moda. Vamos ter cautela, responsabilidade, saúde é fundamental. Por causa de pequenas coisas pode perder sua vida", ratificou.



De acordo com Adriana Bombom, Thalita percebeu os sintomas da infecção poucos dias depois de ter furado a orelha. "Começou a criar pus, depois começou a inchar. Eu já fiz a minha orelha uma vez, não foi uma experiência boa, isso me preocupa muito. Ela vai ter que esperar uma recuperação total", concluiu.

No início de julho, Thalita expôs o problema de saúde nas redes sociais. "No dia 6 de junho, realizei três perfurações na orelha, com o passar dos dias ela começou a inchar bastante, fui diversas vezes na emergência do hospital. Da última vez, resolveram me internar para drenagens e receber medicamentos intravenosos devido à rejeição do piercing e a uma bactéria presente na minha orelha [...] Convivendo aqui com enfermeiros e médicos, descobri que isso acontece frequentemente", disse ela, na ocasião.