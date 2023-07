Mel Maia publica desabafo e fãs apontam indireta para Marquezine

Rio - Mel Maia usou as redes sociais neste domingo (09) para falar sobre como foi participar do show "Numanice", realizado por Ludmilla e que movimentou mais de 60 mil fãs no estádio do Engenhão, na Zona Norte do Rio de Janeiro. A atriz aproveitou as publicações em seus stories do Instagram, para deixar um recado aos haters e pessoas que a tratam com indiferença, o que foi apontado como uma indireta para Bruna Marquezine, de quem manteve distância no evento.

"É muito bom assim se jogar, sem ligar para nada, muito bom... Mas tem uma coisa que eu quero falar já tem um tempinho, tanto ontem quanto na vida, na academia... eu não entendo qual o conceito de uma galerinha ai de me olhar de cima a baixo, me olhar com cara feia, eu sorrir para você, você virar o olho e não olhar para mim, eu dar bom dia e você ignorar...Se você, pessoa que faz isso, acha que está me intimidando, eu não me sinto intimidada. Acho que a melhor opção é você se educar de volta. Eu não tenho briga com ninguém", afirmou.

A artista reforçou que não tem diferenças com ninguém, mas que tais atitudes fazem com que se sinta motivo de incômodo para outras pessoas, que ignoram seus cumprimentos ou tentativas de ser minimamente educada. "Você fazendo isso eu vou achar que eu desperto algum desconforto em você. Sou muito bem resolvida comigo mesma, me amo demais, amo minha família meus amigos, ou você me olha de volta, ou não me olha de cara feia. Isso não é indireta para ninguém, mas eu vejo que tem umas pessoas que fazem isso", pontuou.

Alguns internautas comentaram sobre o assunto, dizendo que o discurso da global não condiz com a realidade, já que usou as redes para se posicionar a respeito do assunto.

"Mana, se não te incomoda nem te intimida porque postar sobre? É só ignorar, no mundo existem pessoas que são mal educadas mesmo, e que dependendo da idade e da interação com redes sociais nem sabe que você existe, nem quem você é, é normal! Então ignora! E continue você sendo educada! Siga feliz! Amada, com amigos, família, bonita e legal", disse uma.

"A jade deve guardar mágoa de quando a mel criticou a atuação dela , não julgo eu tb guardo as coisas no coração", escreveu outra.

"Ahhhhhhh tá agora a bonita, a de boa ,a inteligente e talentosa e muito humilde, acha que todo mundo tem que simpatizar com ela. Credo, quanto auto elogio, existe o famoso simplesmente não ir com a cara da coleguinha, livre árbitro", disse uma terceira.