De biquíni, Ana Paula Padrão posa para cliques em dia na praia

Rio - Ana Paula Padrão encantou os seguidores, nesta segunda-feira (10), ao compartilhar uma série de registros de um período de descanso na praia. Aos 57 anos, a apresentadora do "Masterchef Brasil" escolheu um biquíni rosa para exibir as curvas nas redes sociais.

"Sou colorida e não há jeito de adotar o tal quiet luxury (que pelo que entendi é um guarda-roupa branco, preto e bege em todas as variações de tons). Nunca me apaixonei por um biquini preto no verão (embora tenha um ou dois)", escreveu na legenda.

"Nas fotos desse carrossel, além do rosa do biquini, tem o verde do mar e o azul do céu. Emoldurada por essas cores todas me achei muito linda (embora saiba que beleza depende muito mais de uma luz interna que brilha ou não de acordo com sua avaliação de você mesma naquele momento ou fase de vida). Enfim, boa semana de folga pra mim (vai ser boa porque tem sol, calor, moto e marido tudo junto)."