Zeca Baleiro apresenta novas versões de fábulas infantis em novo livro

Rio - O cantor Zeca Baleiro tem se dedicado recentemente a outra vertente de sua carreira: o lançamento de livros dedicados ao público infantil. Com quatro produções já lançadas, o artista investiu em um compilado de fábulas em que mistura humor e poesia, para trazer outro olhar sobre as histórias que caíram no gosto popular.

O compositor também foi responsável por traduzir para o português, livros da coleção "Trompolina e Fubazim", escritos pelo francês Claude Ponti. Na nova produção, intitulada "Casos curiosos de bichos falantes", o músico traz alguns clássicos como "O patinho feio", que em sua releitura ganhou o nome de "O patinho lindo".

Neste trabalho, Zeca reflete sobre o tratamento que alguns personagens que foram destaque nos conto de fadas tiveram nas histórias, como o Lobo Mau e a Raposa Banguela. “As fábulas são muito mágicas. Imaginar que os bichos falam, sentem, pensam, sempre como uma metáfora do próprio pensamento humano e da vida em sociedade, é sempre mágico. Existem fábulas incríveis, como 'A lebre e a tartaruga', 'A raposa e o corvo', 'A cigarra e a formiga', e cada história tem uma moral. Isso também é fascinante”, comenta o artista.