Gripada, Joelma interrompe agenda de shows e avisa: 'Estou me cuidando'

Rio - Joelma, de 49 anos, anunciou o cancelamento de outros três shows, nesta segunda-feira, após ser diagnosticada com gripe . A equipe da cantora divulgou uma nota em postagem no Instagram suspendendo as apresentações que a artista faria nos dias 11, 12 e 15 de julho, no Piauí, Ceará e em Pernambuco, respectivamente.

"Agradeço o carinho de todos os meus fãs, do público e de todos os contratantes. Estou aqui me cuidando e já já estou de volta pra gente cantar e dançar muito!", declarou Joelma.

Na última sexta-feira, a cantora precisou cancelar de última hora um show que faria na cidade de Bragança, no Pará. Com febre e dificuldades respiratórias, Joelma precisou ser atendida por profissionais do SAMU e recebeu orientações de permanecer em repouso. "Infelizmente peguei uma gripe muito forte e não vou ter condições de cantar, fazer esse show. Vou me recuperar e voltar", avisou a artista.

Confira: